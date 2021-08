La Puglia grande protagonista dei social e, in particolare, della piattaforma più utilizzata dai giovanissimi: TikTok. Fa tappa, infatti, nella regione, la campagna #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia, dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali.

Per una settimana, la community di TikTok, l’applicazione attualmente più scaricata al mondo, che permette di creare video creativi che diventano subito virali, racconterà aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie della Puglia attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokPuglia. A farsi portavoce delle bellezze paesaggistiche e delle eccellenze culturali ed enogastronomiche della regione all’interno del social network, è l’ambassador Diletta Secco, influencer da oltre 1 milione 150mila followers, che è giunta nel tacco dell’Italia nelle scorse ore.

L’agenzia Pugliapromozione contribuisce al progetto #tiraccontolitalia, organizzato da TikTok offrendo un’esperienza, a cui ha lavorato l’Ufficio Educational, in linea con lo stile editoriale e i contenuti sul tema food della TikToker: una cooking class e una cena presso Tenuta Gemi, a Monopoli, nel pomeriggio/serata di oggi.

“Sono riuscita a raggiungere un numero così importante di followers prima di tutto per la costanza e poi per aver trovato un modo tutto mio di esprimermi – spiega la giovane – Cucino, chiacchiero e quando posso scappo nella natura – prosegue, alludendo ad attività che potranno trovare massima espressione proprio in questa regione – Non sono mai stata in Puglia e ho delle aspettative altissime perché ne ho sempre sentito parlare come di una regione meravigliosa; sono felicissima di essere qui e non vedo l’ora di mangiare i piatti tipici, vistare coste meravigliose, le citta storiche, i borghi e le masserie di cui ho sentito tanto parlare. Sicuramente sarà una scoperta!”, conclude Diletta Secco.

Entusiasmo a cui fa eco anche il commento dell’assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Massimo Bray: “TikTok rappresenta la nuova tendenza per raccontare territori sui social – spiega – e la Puglia non poteva mancare a questo appuntamento. Tutta la storia e la bellezza dei paesaggi, dei borghi, delle città della nostra regione ispireranno la creatività della community di TikTok che si distingue per essere eterogenea e creativa e che abbraccia creator di tutte le età, dai 13 anni in su”.

“La Puglia e tutte le sue caratteristiche – prosegue Bray – sono in grado di conquistare da sempre i turisti di tutto il mondo e anche gli abitanti stessi della regione. E adesso è la volta dei Tiktoker. L’iniziativa punta a promuovere il turismo in Italia e racconta i luoghi con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica”.

