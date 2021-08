Compleanno in Puglia per Madonna che ha scelto ancora una volta la costa pugliese per festeggiare 63 anni in compagnia di amici e delle bontà culinarie del posto. Il simbolo della cena di Madonna, a Borgo Egnazia, sono state le tradizionali luminarie e i peperoncini.

L’artista pop originaria da una famiglia abruzzese era già stata in Italia e in Puglia nel 2016 e 2017. Sui social sono state pubblicate delle storie anche da star internazionali come Joshua Lee Cummings.

Poche settimane prima a portare le bellezze pugliesi in tutto il mondo sono stati Fedez e Chiara Ferragni.

