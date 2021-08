L’area archeologica di San Pietro, a Bari vecchia, si prepara ad ospitare un’opera di Edoardo Tresoldi, l’artista che nel 2016 aveva realizzato un’installazione nello scavo archeologico della Basilica paleocristiana di Siponto che era valso al MiC la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana.

L’artista milanese si è, infatti, aggiudicato il bando promosso dal Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, diretto dall’architetto Maria Piccarreta, con il sostegno dei fondi europei.

Si tratta, dunque, di una nuova e importante opportunità turistica per la città di Bari e per la regione Puglia, che già da alcuni anni hanno visto l’implemento del classico flusso turistico rappresentato solo dagli amanti del mare con una nuova fetta di appassionati d’arte, di eventi e cultura.

Per l’opera sono stati messi a disposizione alcuni ambienti di proprietà ministeriale, in cui il gruppo di lavoro, che coinvolge l’equipe dell’artista e una squadra di funzionari del Ministero, sta progettando l’intervento sulla base di una corposa documentazione scientifica, esito di anni di studi condotti sull’area di San Pietro.

San Pietro è il principale sito archeologico del capoluogo pugliese insieme all’attiguo complesso del Monastero di Santa Scolastica, oggi sede del Museo Archeologico. L’area, affacciata direttamente sul mare, si estende per 4.400 mq nella punta estrema della lingua di terra su cui si sviluppa il borgo antico di Bari.

Le indagini archeologiche condotte per anni nel sito hanno documentato come nell’area siano stratificati quasi quattromila anni di storia, partendo dal primo insediamento dell’Età del Bronzo, senza soluzione di continuità, fino agli anni ’60 del Novecento.

L’artista Edoardo Tresoldi indaga le poetiche del dialogo tra uomo e paesaggio utilizzando il linguaggio architettonico come strumento espressivo e chiave di lettura dello spazio.

L’artista gioca con la trasparenza della rete metallica per trascendere la dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo tra Arte e Mondo, una sintesi visiva che si rivela nella dissolvenza dei limiti fisici delle sue opere.

Dal 2013 realizza installazioni in spazi pubblici, contesti archeologici, festival e mostre in tutto il mondo. Nel 2016 realizza, in collaborazione con il MiC, l’intervento autoriale nello scavo archeologico della Basilica paleocristiana di Siponto, premiato con la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana.

Nel 2018 realizza Etherea per il Coachella Music and Arts Festival negli USA. Nel 2019 presenta Simbiosi per il prestigioso contesto di Arte Sella e fonda STUDIO STUDIO STUDIO, laboratorio interdisciplinare a sostegno di artisti, progetti di arte pubblica e produzioni di arte contemporanea. Nel 2020 inaugura l’installazione permanente Opera a Reggio Calabria.

