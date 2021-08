Al via da questa mattina le vaccinazioni per i giovani dai 12 ai 18 anni senza prenotazione, seguendo dei percorsi preferenziali. Secondo l’ultimo report settimanale della struttura commissariale per l’emergenza, in Puglia sono 165.481 i ragazzi tra i 12 e 19 anni che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino: in particolare tra i 12 e i 15 anni mancano all’appello ancora 107.523 adolescenti.

L’Asl di Bari, a partire da oggi, garantirà le vaccinazioni per la fascia 12-18 anni in tutti i centri di somministrazione senza prenotazione; le somministrazioni saranno eseguite nelle sedi e nelle fasce orarie indicate nel calendario di agosto degli hub consultabile sul sito aziendale. Anche in provincia di Lecce da oggi i più giovani avranno la possibilità di accedere, senza prenotazione, negli hub vaccinali nei limiti delle dosi disponibili. E dal 23 agosto in poi via libera alle sedute dedicate agli studenti nelle scuole della provincia. L’Asl Taranto, invece, ha previsto due Open Day in modalità drive through, programmati per il 20 e il 27 agosto presso l’hub di Porte dello Jonio: due “Notti bianche” dei vaccini che si terranno dalle 18 alle 24, ad accesso libero.

