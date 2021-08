Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati via social per Laura Lacorte, la 20enne di Ostuni, morta in un incidente stradale all’alba tra il 14 e il 15 agosto. Lauretta così come la chiamavano gli amici, studiava medicina e amava lo sport. E’ anche il mondo della sanità a ricordarla su Facebook.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Risulterebbe indagata la 23enne alla guida della Fiat Panda che all’alba si è schiantata contro un pilone del passaggio a livello sulla Francavilla Manduria. Sarebbe infatti risultata positiva ad alcol e droga. In auto con lei oltre alla 20enne, morta sul colpo c’era un’altra ragazza ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Manduria.

Le tre ragazze stavano tornando da una serata con amici per festeggiare il Ferragosto. All’altezza del passaggio a livello che si trova sulla strada provinciale tra Francavilla e Manduria, la conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un pilone di cemento. Il mezzo si è accartocciato si se stesso. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi , due ambulanze del 118 e i carabinieri.

