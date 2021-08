Nella nottata tra il sabato 7 domenica 8 agosto i carabinieri di Giovinazzo, coadiuvati dai colleghi di Molfetta, hanno effettuato dei servizi finalizzati al controllo della normativa anti Covid 19.

All’esito dei controlli, una nota discoteca giovinazzese è stata sanzionata con la sospensione dell’attività per cinque giorni. Nello specifico, nella notte di sabato, i militari hanno accertato che all’interno del locale, non venivano somministrati solo alimenti e bevande, ma vi era un assembramento di giovani intenti a ballare senza mantenere il distanziamento interpersonale in barba ad ogni norma in vigore per il contenimento del COVID 19.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.