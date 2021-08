“San Nicola fammi una grazia: fai ricredere gli scettici sull’utilità del vaccino anti covid 19 così da poter tornare al più presto alla normalità”. La dottoressa Ilaria Donadio dalla Terapia Intensiva e Rianimazione II Policlinico di Bari ha indossato la “maschera” di San Nicola nell’ambito del progetto ironico e itinerante ideato da Maria Alessandra Bellomo dal titolo “San Nicola pensaci tu”. Mara Alessandra Bellomo con l’icona realizzata da Pamela Campagna ha chiesto ai baresi che grazia vorrebbero da San Nicola, il tutto documentato su Instagram.

E nella Rianimazione del Policlinico – come scrive in un post lo stesso Policlinico su Instagram – il desiderio è di ritornare presto alla normalità. “La rianimazione del Policlinico – scrivono ancora su Instagram – di Bari è stata scelta perché in prima linea nella lotta contro il Covid”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.