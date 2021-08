È stato rubato a turisti del Trentino un camper con un cagnolino simile a un pinscher con un piccola barba.. Il camper è stato ritrovato, ripulito di ogni bene mentre il cane è stato lasciato per strada dai malviventi.

Il cane si chiama Ugo ed è regolarmente microchippato. Viene segnalato in zona piscine comunali, Fiera del Levante, Stadio della Vittoria, pineta San Francesco

È terrorizzato e schizza via per strada con il perocolo che possa essere investito.

“Se lo vedete – fanno appello i volontari del canile di Bari – chiamate i vigili: non cercate di inseguirlo o bloccarlo perché lo mettereste in pericolo ulteriore. Potete segnalarcelo e troveremo il modo di contattare la famiglia, che al momento non dispone più neanche di un telefono. Fatelo arrivare in canile, va tutelato”.

