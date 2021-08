L’ennesimo incendio nelle campagne in agro di Noicattaro è stato domato grazie all’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco. Gli agenti del comando di polizia locale, infatti, poco dopo le 15 di venerdì 13 agosto sono intervenuti in contrada Paradiso in cui, dalla combustione delle tubazioni utilizzate per l’irrigazione, si stavano sprigionando fiamme, a pochi metri da un terreno di coltivazione di uva allestito con i tendoni in plastica.

La pattuglia è intervenuta e nelle more dell’arrivo dei vigili del fuoco, in questo periodo purtroppo particolarmente sovraccaricati da richieste di intervento, hanno spento le fiamme utilizzando acqua fornita dagli operai di un capannone industriale attiguo, la cui collaborazione è stata provvidenziale. “Ringrazio l’operato degli agenti impegnati nei servizi di controllo contro l’abbruciamento indiscriminato che attanaglia le campagne pugliesi – dichiara il comandante Gregorio Filograno – per l’attività operativa condotta con professionalità e intuitiva capacità di intervento che hanno permesso di domare l’incendio in modo da contenere il più possibile eventuali danni”.

“Interventi come questo dimostrano quanto l’attenzione del comando della Polizia Locale di Noicattaro sia alta nei confronti della comunità – dichiara il sindaco Raimondo Innamorato – e non solo nel controllo stradale, ma in ogni istanza dei cittadini. Ringrazio per questo tutti gli agenti e il comandante Filograno che, soprattutto dopo la pandemia, stanno portando avanti un grande lavoro di supporto alla comunità a tutto tondo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.