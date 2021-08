Chiuso il reparto di pediatria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo l’accertata positività di un medico, pediatra, vaccinato con entrambe le dosi. Sono stati contagiati anche due bimbi ed ora la Asl di Lecce sta rintracciando tutti i piccoli pazienti che sono entrati in contatto con il medico per metterli in quarantena. Il reparto è stato momentaneamente chiuso per consentire i tracciamenti ed evitare un focolaio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.