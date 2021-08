Si terrà dal 20 al 29 agosto «TRULLI n’ BEER» ad Alberobello (via Nino Rota) organizzata dall’associazione Pinnacoli. L’evento rientra nel calendario «Trulli Viventi-Estate 2021», il programma di eventi organizzato dall’amministrazione comunale.

«Il punto di forza di TRULLI n’ BEER sarà la trasversalità dell’evento – dicono dall’associazione –. non c’è un target preciso di destinatari, è una manifestazione adatta proprio a tutti. Mai come quest’anno sentiamo il bisogno di riempire di nuovo i nostri occhi con immagini che scaldano il cuore e ci riportano con la mente a sensazioni gioiose: genitori che bevono una birra insieme ai figli, o quelli che con i figli si emozionano sulle giostre; risate delle comitive di giovani che condividono amicizie di lunga data; coppie che si smezzano una birra; turisti che, con gli occhi ancora pieni della bellezza della nostra Puglia, non riescono a rinunciare alle bontà dei prodotti locali».

Ci saranno ospiti di rinomato spessore artistico che abbracceranno tutti i gusti, spaziando in lungo e in largo nei generi musicali. Nel rispetto, inoltre, di un tema che sta particolarmente a cuore all’associazione, TRULLI n’ BEER sarà una ecofesta: «Vogliamo lasciare ai nostri figli un pianeta terra vivibile, quanto meno contaminato possibile. Per questo, apportiamo come possiamo il nostro contributo per sostenere la causa della sostenibilità ambientale utilizzando sia per il beverage che per le vivande materiale esclusivamente ecosostenibile e quindi biodegradabile».

Per accedere all’area dell’evento è obbligatorio il Green pass. «Sono lieta, di poter dare il benvenuto a «Trulli n’beer» – dice l’assessore al Turismo e agli Spettacoli Antonella Ivone – . Ringrazio gli organizzatori che con infaticabile impegno hanno realizzato la manifestazione con dedizione e professionalità. «Trulli n’beer» sarà l’occasione per gustare le prelibatezze del nostro territorio in compagnia e in allegria unendo i prodotti tipici della nostra Puglia a un buon bicchiere di birra, all’ombra dei nostri trulli, patrimonio mondiale dell’Umanità. A nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale, do il benvenuto a tutti i partecipanti all’evento augurando loro di trascorrere ad Alberobello serate di buon umore e spensieratezza».

