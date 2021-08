Fuochi d’artificio esplosi per due volte, in piena piazza. È accaduto nella serata di ieri a Torre a Mare dove, secondo la testimonianza di alcuni residenti della zona, i responsabili del festeggiamento hanno poi abbandonato sulla strada tutti i residui dei fuochi, tra cui cartoni e contenitori. “Non è stata gente esterna a Torre a Mare ma qualcuno di noi – precisa chi ha visto – una ragazza (per i primi fuochi) di cui purtroppo non so il nome”.

E come se questo non bastasse, tantissime sono le denunce che, dal quartiere a Sud di Bari, giungono sul tema della sicurezza e della pulizia: “Ho visto ragazzi che prendevano in giro un ragazzo disabile – scrive un’altra residente su un gruppo Facebook di quartiere – ho visto impennare con la moto a grossa velocità, ho visto distruggere e assaltare giochi dei piccolini e per i piccoli disabili, ho visto circolare nei locali al chiuso i venditori ambulanti senza mascherina e se volete ne ho altre! – prosegue – Questi episodi si sono verificati negli scorsi giorni. E non ho visto mai una pattuglia circolare per evitare tutto ciò! Mi domando perché non trovo mai nessuno delle forze dell’ordine a Torre a Mare”, conclude.

(Foto di repertorio)

