Sta facendo il giro del web il video girato da Andrea Baglivi e Dario Tamburello che hanno avuto la fortuna di poter avvistare, navigare fianco a fianco e riprendere due balene, una madre e un cucciolo della specie “balenottera comune”, che nuotavano qualche miglia a largo di San Foca, marina di Melendugno, sulla costa Adriatica della Penisola salentina. “Una videoripresa spettacolare – commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – che non può non emozionare e la dice lunga sulla salute dei nostri mari, ma anche sulla necessità di massima protezione delle nostre acque e di specie che sono protette e che meritano di essere tutelate perché si perpetuino immagini come quelle cui hanno avuto la fortuna di assistere questi due fortunati amanti del mare”. Ecco il video:

