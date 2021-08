Ha preso ufficialmente il via la stagione sportiva 2021/2022 della Happy Casa Brindisi.

Decima partecipazione consecutiva al campionato di Lega A, terza stagione di fila nella competizione europea FIBA Basketball Champions League. Dopo aver superato le visite mediche di rito seguiti dallo staff sanitario biancoazzurro, i giocatori hanno ricevuto il materiale tecnico sportivo Adidas per l’inizio della nuova stagione. La squadra, sotto la guida dello staff tecnico della prima squadra, si è radunata presso il palasport “Elio Pentassuglia” effettuando una prima seduta di preparazione fisica e tiro. Momentaneamente assenti Myles Carter e Jeremy Chappell, in arrivo a Brindisi nei prossimi giorni.

Il programma del precampionato Happy Casa Brindisi -Raduno a Brindisi dal 16 agosto, Amichevole vs Virtus Bologna @Bologna il 3 settembre; Amichevole vs Pesaro @Cavallino – Treporti (Jesolo) il 5 settembre; Presentazione ufficiale squadra @Scalinata Virgiliana, Brindisi il 9 settembre; ‘X Memorial Elio Pentassuglia’ vs Pesaro e BC Tartu (EST) @PalaPentassuglia il 10-11-12 settembre. Il 18 settembre è previsto il primo impegno ufficiale della stagione: il quarto di finale della Supercoppa Italiana 2021 contro la vincente del girone B (Cremona, Sassari, Varese) alla Virtus Segafredo Arena.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.