E’ morto sulla spiaggia di Rosa Marina (Ostuni) Vittorio Patella, ex primario della Clinica Ortopedica di Bari. Patella, 74 anni, era in vacanza con la sua famiglia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un malessere in mare. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno cercato di rianimarlo: ma non c’è stato nulla da fare. Patella fino al 2011 è stato direttore della seconda clinica di Ortopedia del Policlinico di Bari, era coordinatore medico scientifico del centro medico Pianeta Salute di Bari.

(Foto Facebook)

