Sono 5.145.848 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.16 dal Report del Governo nazionale), il 92,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.863.

Tra ieri e oggi nella fascia 12-19 anni sono state somministrate in Puglia 6013 dosi, di cui 3693 prime e 2320 seconde. Il 49,5% dei pugliesi della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 45,6%.

Asl Bari – Quasi 2.500 vaccinazioni in 48 ore riservate alla fascia di età 12-19 anni. La campagna vaccinale della ASL di Bari sta assicurando la copertura all’ultima quota residua di giovani che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Ad oggi infatti già il 61 per cento della fascia 12-19 è stato coperto con una prima somministrazione: percentuale molto al di sopra della media nazionale che si attesta al 45,6 per cento. Intanto sono state 3451 le somministrazioni eseguite ieri di cui 2088 prime dosi e 1363 seconde negli hub attivi di tutta la provincia. Continua a salire anche il dato generale di copertura della popolazione over 12 arrivato all’83 per cento con prima dose mentre il 70 per cento ha completato il ciclo vaccinale.

Asl Brindisi – Nella Asl di Brindisi sono circa 500 i ragazzi dai 12 ai 19 anni che sono stati vaccinati con la prima dose negli open day del 16 e 17 agosto a Brindisi, Mesagne e Ostuni. Oggi (18 agosto) dalle 20 alle 24 notte bianca con accesso senza prenotazione nel Centro di Conforama a Fasano, che sarà aperto anche nelle giornate del 19 e 20 agosto.

Asl BT – Nella prima parte di oggi sono stati vaccinati 519 giovani mentre il totale di ieri è stato di 962 giovani tra i 12 e i 18 anni. Intanto oggi dalle 15 alle 19 è in programma la prima giornata dedicata a Trinitapoli. Altre se ne terranno domani e il 21 agosto a Margherita di Savoia sempre dalle 15 alle 19.

Asl Foggia – Sono oltre 754.120 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 77,8% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 61,6% degli over 12. La Direzione ricorda che tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra 12 e 19 anni possono vaccinarsi senza prenotazione in tutti i Punti Vaccinali della provincia.

Asl Lecce – Sono 981.902 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce. Prosegue la campagna di vaccinazione tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 5581 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, di cui 1122 a ragazzi tra i 12 e i 19 anni. 500 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 450 nel Complesso Euroitalia di Casarano 495 nel PTA di Gagliano del Capo, 455 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 488 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 552 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 1164 nella Caserma Zappalà di Lecce, 330 nella RSSA comunale di Martano, 428 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 405 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 67 nell’Ospedale di Gallipoli, 104 nell’Ospedale di Scorrano, 127 dai Medici di medicina generale.

Asl Taranto – Prosegue la campagna vaccinale in Asl Taranto. Stamane, negli hub vaccinali operativi della provincia sono state somministrate oltre 1500 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 564 presso l’Arsenale, 485 a Ginosa e 486 a Grottaglie. Il centro vaccinale dell’Arsenale prosegue la vaccinazione sino alle 18.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.