Un’area giochi realizzata vicino al nuovo mercato di via Pitagora a Japigia. L’annuncio è del presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. “Con questo intervento – spiega – abbiamo dato nuova vita a questo spazio, adiacente al nuovo mercato, sotto i meravigliosi alberi di platano che da sempre hanno ombreggiato via Viterbo e via Aristosseno. Questa area ludica è costituita da un gioco a torre, due giochi a molla su una superficie di circa 50 mq di tappeti anti trauma, il tutto circondato da un grazioso muretto a secco, elemento che caratterizza la nostra regione. Per il momento questo spazio ludico non potrà ancora essere utilizzato perché non ancora consegnato al Comune di Bari”.

“L’aree ludica di Santa Chiara – conclude Leonetti – si somma a quella recentemente riqualificata a due passi, nel giardino di San Francesco, strutture fondamentali, non solo per far divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di socializzare e trascorrere del tempo all’aria aperta”.

