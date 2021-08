Occhio al parabrezza della propria automobile parcheggiata nelle strade e nelle piazze in cui passeranno gli operatori Amiu. Infatti dopo le proteste dei cittadini baresi, per tutto il mese è prevista la pulizia di alcune zone del capoluogo pugliese più colpite dal degrado e dai cattivi odori.

L’assenza di precipitazioni estive ha peggiorato la situazione igienico sanitaria. La polizia locale ha però lasciato sui veicoli un bigliettino che allerta gli automobilisti di rimuovere l’auto dalle 23 alle 6 a causa del lavaggio. “La invitiamo a non parcheggiare onde evitare le sanzioni del codice della strada”, il messaggio anti multa o rimozione forzata.

Ecco dove sono previsti gli interventi di Amiu. Diverse zone sono interessate ma non tutte. Mancano all’appello alcuni quartieri: San Paolo, Japigia, Poggiofranco e Marconi. In sostanza, nel calendario redatto da Amiu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia locale, la pulizia straordinaria delle strade non è prevista ovunque.

Venerdì 20 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 20 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 21 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso B. Croce

Domenica 22 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Unità d’Italia

Lunedì 23 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 23 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 24 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Umberto in Carbonara

Martedì 24 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 25 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Ceglie del Campo:

piazza Vittorio Emanuele via Domenico Di Venere

Mercoledì 25 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 25 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 26 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Principe Amedeo

Giovedì 26 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 26 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 27 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Nicolai

Venerdì 27 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 27 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 28 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Dante

Domenica 28 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 29 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 30 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

via Re David, largo don F. Ricci.

