È record di incassi per “Il mistero della scuola incantata”, il secondo film dei Me contro Te diretto da Gianluca Leuzzi, uscito nelle sale cinematografiche italiane ieri. Più di 811mila euro di incasso al botteghino e 125mila biglietti staccati per la coppia di famosissimi Youtuber, amati soprattutto dai più piccoli.

Subito dopo l’uscita, il film è schizzato in testa alla classifica italiana degli incassi, superando l’altrettanto atteso Fast&Furious9 che, con poco più di 362mila euro si ferma in seconda posizione.

Dopo l’esordio cinematografico con “La vendetta del signor S”, nel nuovo film degli youtuber da 6milioni di followers, i protagonisti Luì e Sofì presenzieranno all’inaugurazione di una scuola che sta finalmente per riaprire dopo anni. All’evento c’è anche il loro amico Pongo (Michele Savoia), che viene rapito da Perfidia (Antonella Carone). Anche il Signor S è tornato e per salvare Pongo Luì e Sofì devono trovare un tesoro, celato proprio all’interno della scuola magica.

