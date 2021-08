E’ pari a 2.840.279 di euro il finanziamento riconosciuto dall’Unione Europea alla Protezione civile pugliese nell’ambito del pacchetto mobilità dello strumento per il sostegno di emergenza. Si tratta di uno strumento attivato dall’Ue nell’aprile del 2020 per sostenere i paesi membri ad affrontare la crisi economica conseguente alla pandemia da Covid19.

La notizia dello stanziamento dei fondi giunge dalla stessa Protezione civile regionale: “La Regione Puglia ha attivato un ponte aereo con la Cina – si legge in una nota – nell’ambito delle attività svolte per far fronte alle urgenti necessità di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e attrezzature sanitarie in favore del sistema sanitario fortemente sollecitato a causa della pandemia”.