Un tragico incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba di questa mattina lungo la strada provinciale che collega Copertino a Galatina, in Salento. A farne le spese Davide Marciante, 21 anni, parrucchiere di Copertino.

Il giovane era alla guida della sua Fiat Punto quando, intorno alle 4, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. Violentissimo l’impatto che non gli ha lasciato scampo: il giovane è morto sul corpo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo dalle lamiere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.