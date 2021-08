La città di Molfetta è pronta ad accogliere 10 famiglie afghane e 9 donne sole con bambini. L’Amministrazione comunale, infatti, ha risposto positivamente e in maniera tempestiva alla richiesta del ministero dell’Interno e, tramite il Sai, il Servizio di accoglienza e integrazione del Comune, ha dato disponibilità immediata per ospitare i profughi afghani nelle proprie strutture.

“In questa tragedia umanitaria – afferma il sindaco Tommaso Minervini – non potevamo restare a guardare. La nostra città, che storicamente ha vissuto l’emigrazione di tante famiglie in ogni continente, ha nel suo DNA il valore dell’accoglienza. Ritengo che sia stato doveroso attivarci per sostenere chi è fuggito dal proprio Paese per mantenere la libertà”.