Il 25 Agosto a Lecce si terrà un Open Day Janssen per la somministrazione dei vaccini monodose contro il Covid19 senza necessità di prenotazione. L’evento, a cui sarà possibile partecipare a partire dalle 18 in piazza Duomo, è organizzato dalla Asl di Lecce in collaborazione con la Diocesi, la Caritas Diocesana e il Comune. Il vaccino Janssen è raccomandato a persone con età uguale o superiore a 60 anni ma è somministrabile anche a tutti i maggiorenni che decidono di riceverlo. Le vaccinazioni verranno effettuate, fino ad esaurimento scorte, all’interno di un ambulatorio medico mobile.

“Con lo stesso spirito – dichiara l’arcivescovo Michele Seccia – con cui lo scorso mese di aprile ho invitato i parroci di questa diocesi a concedere all’autorità sanitaria, qualora ne avesse avuto bisogno, specie nei paesi, i locali ritenuti idonei per effettuare le vaccinazioni ricevendo dai sacerdoti piena disponibilità, oggi sono qui a manifestare la mia totale approvazione all’iniziativa condivisa e lanciata dalla Caritas diocesana e dalla Asl di Lecce in occasione della prossima festa patronale che aprirà ufficialmente il Giubileo Oronziano a 2000 anni dalla nascita di colui che ha fondato col martirio la nostra Chiesa locale”.

“L’Open Day in Piazza Duomo del 25 agosto, durante la nostra festa patronale – dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – ci permette di dare un’ulteriore possibilità – a chi ancora non si è vaccinato – di farlo con il vaccino monodose Janssen prodotto da Johnson & Johnson. Una possibilità di cui possono approfittare anche i tanti turisti che in queste settimane affollano Lecce. Il vaccino si sta dimostrando la nostra più efficace difesa contro i risvolti più gravi della malattia da Covid-19 e, anche in vista dell’autunno, della riapertura delle scuole e del ritorno a una graduale normalità, più la percentuale di persone vaccinate aumenterà, più potremo affrontare le settimane che verranno con fiducia”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.