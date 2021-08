E’ un 23enne già noto alle forze dell’ordine l’uomo che ieri è stato arrestato dai carabinieri di Palo del Colle per spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di operazioni mirate proprio a contrastare questo tipo di attività illecita.

Il giovane, che è stato sorpreso in atteggiamenti sospetti, è stato infatti monitorato dai militari, che ne hanno verificato incontri e scambi prima di decidere di fermarlo per perquisirlo. Il 23enne è stato così trovato in possesso di 48 dosi di eroina per un peso complessivo di 131 grammi, 11 dosi di cocaina per un peso di circa 3 grammi e la somma contante di 600 euro, frutto dell’attività illecita.

Per il giovane sono scattate le manette in regime di domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

