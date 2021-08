Mars Italia richiama M&M’s Crispy nella confezione da 170 grammi, 27×1. Sarebbe stata rilevata la presenza di un organismo geneticamente modificato all’interno di un ingrediente. Il codice del prodotto è EAN 5000159416177. “Se siete in possesso di confezioni riconducibili ai prodotti segnalati – si legge nel richiamo – vi preghiamo di non consumarli e di contattare il Servizio Consumatori di Mars Italia al numero gratuito 02/57514220. Analoghi prodotti con date di scadenza differenti rispetto a quelle indicate in tabella, così come altre referenze, non sono oggetto di richiamo”. Il numero di lotti interessati è 125G1HAG03 – 125G2HAG03 con scadenza 23 gennaio 2022. Il richiamo è stato “rilanciato” anche dalla Coop perché alcune confezioni sono state vendute anche nei punti vendita Coop.