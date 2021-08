Sono intervenute alle prime luci dell’alba le forze dell’ordine nell’area di Mezzano, in provincia di Viterbo, dove da cinque giorni era in corso un rave party. L’evento, non autorizzato, era iniziato dalle campagne di Valentano nel Viterbese, nella notte tra il 13 e il 14 di agosto e fino ad ora ha richiamato numerosi giovani da tutta l’Europa.

Oggi, con l’intervento delle forze dell’ordine, sono stati moltissimi i mezzi in uscita dall’area interessata, i cui occupanti sono stati tutti identificati. Al momento, sarebbero un centinaio le persone ancora presenti sul posto ma, in totale, sono più di 2mila i giovani e 700 i mezzi identificati.

Intanto, mentre prosegue l’attività di mediazione da parte delle pattuglie per arrivare al deflusso dei partecipanti e allo sgombero dell’area, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rende noto si essere al lavoro con ogni mezzo per ripristinare lo stato di legalità.

(Foto: Tusciaweb)

