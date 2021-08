Tutto è cominciato da una foto postata sui social, in cui medici e personale sanitario del Policlinico di Foggia tengono in mano cartelli sui quali è scritto “Buon Ferragosto, No Vax No Party”, pubblicata sulla pagina Fb dell’ospedale lo scorso 15 agosto. Polemiche, offese e insulti si sono susseguiti sotto il post. Non si fa attendere la risposta del Policlinico foggiano. “Da eroi in camice bianco a ‘vergognosi nullafacenti discriminatori’ e ‘angeli della morte’. Sì, avete letto bene. La colpa? Aver scattato delle foto e mostrato un cartello con la scritta ‘no vax, no party”. E adesso? Adesso ad agosto 2021 – si legge sul post – ci si deve difendere nelle aule virtuali delle piattaforme social da fango vero e vere schiere di raffinati pensatori ‘no vax’ poco propensi al confronto civile e costruttivo lontano dai canali della onestà intellettuale e dell’educazione. Le foto? ‘Nullafacenti nei corridoi che non si occupano dei malati’. ‘Vuol dire che non c’è così tanto lavoro: e noi vi paghiamo con i nostri soldi’. ‘Vi segnaliamo e diffidiamo per atteggiamenti discriminatori’.