Nel quartiere San Paolo, un giovane di 25 anni con precedenti penali è stato sottoposto a controllo mentre viaggiava a bordo della propria moto. L’uomo è stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato essere provento di furto ed è stato denunciato per ricettazione.

A seguito di accertamenti, è emerso che il 25enne era sprovvisto di patente di guida e viaggiava a bordo di un motociclo privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta. Per questo motivo è stato anche sanzionato per le violazioni alle norme del Codice della Strada.

In centro città, infine, un uomo di 31 anni è stato denunciato per inosservanza alle prescrizioni imposte dalla misura dell’avviso orale, cui era sottoposto. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare, nonostante il divieto.

