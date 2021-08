Una turista è rimasta ferita dall’esplosione di una bombola del gas in un’abitazione adibita a b&b sulla strada che collega Borgagne (frazione di Melendugno) con la marina di Torre Sant’Andrea.

La donna, 53enne, originaria di Monza, è stata trasportata in codice rosso al Centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, i carabinieri della Compagnia di Lecce con i colleghi della stazione di Melendugno, arrivati sul posto insieme con il personale sanitario del 118. Dopo una prima ricognizione sembrerebbe che a causare l’esplosione sia stata una bolla di gas creatasi nell’abitazione. L’esplosione ha provocato danni agli infissi e ai mobili ma sono in corso delle verifiche per valutare la staticità dell’immobile.

