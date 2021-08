Madonna è in Puglia per la terza volta continua i festeggiamenti per il suo 63esimo compleanno. E lo fa pubblicando un video su instagram in cui racconta una serata di divertimento in “famiglia” a Ostuni.

Musica popolare, tanto divertimento e cibo tradizionale. Sono stati gli ingredienti di una serata speciale in compagnia del gruppo Terraross che hanno intonato in coro “Bella ciao”.

Il loro racconto sui social: “Emozione unica, gratitudine, energia positiva, musica, scambio, condivisione, poesia, amore, gioia. Questa è una storia incredibile che si ripete ancora, come per magia. Siamo grati alla Regina Madonna per averci dato la possibilità di entrare a far parte della sua sfera familiare con la nostra musica semplice e sincera”.

Foto e video instagram

