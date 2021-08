Siamo agli sgoccioli di questa estate 2021. Tuttavia potremmo essere ancora in tempo per goderci, in totale relax e senza dover condividere l’esperienze con migliaia di turisti, qualche giorno lontani dal lavoro e dalle preoccupazioni quotidiane. E quale posto migliore della Puglia per staccare da tutto?

Terra magica di cui, soprattutto negli ultimi anni, hanno finito per innamorarsi orde di turisti provenienti dall’Italia e dal mondo. “Vedi Napoli e poi muori” diceva qualcuno, “vedi la Puglia e poi ci torni ogni estate”, potrebbe dire qualcun altro.

Sono sicuro che molti di noi, avendone la possibilità, dilapiderebbero più della metà del proprio patrimonio pur di avere qui una villa vista mare piena di ogni comfort. Una di quelle che potrebbe forse fare invidia a Cristiano Ronaldo o allo sportivo di turno, tanto per intenderci. Che dite? Stiamo esagerando? Forse.

Probabilmente, specie se non ci siete mai stati prima, una vacanza di una settimana potrebbe essere più che sufficiente per cominciare. Il problema però, è sempre lo stesso: come scegliere cosa vedere in pochi giorni? Specie in una regione che per vederla “tutta” meriterebbe un soggiorno di due mesi? Siamo qui per aiutarvi.

Polignano a Mare

Visitare la Puglia senza ritagliarsi almeno qualche giorno per ammirare le bellezze di Polignano a Mare, dovrebbe essere considerato un crimine. Non è infatti un caso che la celebre cittadina sia una delle immagini copertina della regione, capace ogni estate di attrarre migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Per i portafogli più coraggiosi, non privatevi poi del lusso di cenare nel caratteristico e super “instagrammato” ristorante nella roccia dell’Hotel Grotta Palazzese. Collegata con il treno direttamente dall’aeroporto di Bari, si consiglia di visitare Polignano in bassa stagione per godere a pieno di tutte le sue bellezze ed evitare di finire bloccati in autostrada.

Lecce

Spesso scelta per vacanze a forte trazione “balneare”, ci si dimentica colpevolmente di dedicare alle bellissime città della regione la giusta attenzione.

Lecce, in particolare, dovrebbe essere tappa obbligatoria di qualsiasi visita in Puglia degna di questo nome.

Non è un caso, infatti, che la città pugliese sia stata ormai ribattezzata come “la Firenze del sud” per la sua abbondanza di opere d’arte. È sicuramente da menzionare, poi, lo stile “barocco leccese” che ha trovato la sua massima espressione in quella che dovrebbe essere senz’altro un altro stop irrinunciabile del vostro tour: la Basilica di Santa Croce.

Alberobello

Esiste un borgo pugliese che dal 1996 è stato eletto Patrimonio dell’UNESCO e voi vorreste non renderlo parte della vostra vacanza? Non scherziamo. Resa celebre per i suoi famosissimi “trulli”, queste costruzioni iconiche in pietra calcarea, anche Alberobello attrae ogni anno migliaia di turisti desiderosi di ammirare uno dei borghi più caratteristici di tutta la Penisola.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.