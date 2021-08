Wizz Air, la compagnia aerea in crescita in Europa, annuncia le date del suo roadshow per il reclutamento del personale di cabina più grande di sempre, con l’intenzione di assumere 800 nuovi assistenti di volo in tutta la sua rete entro dicembre 2021. Sei appuntamenti sono previsti in Italia per gli aspiranti candidati: Milano Malpensa, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Nell’ambito della campagna di reclutamento del personale di bordo di Wizz Air, la compagnia aerea ospiterà una serie di eventi tra agosto e settembre in tutte le città del proprio network.

Gli eventi si svolgeranno presso le località sopracitate e indicate al link per le iscrizioni, offrendo agli aspiranti membri dell’equipaggio di cabina la possibilità di saperne di più su Wizz Air. Per queste sessioni, i candidati devono arrivare tempestivamente alle 9 con un curriculum aggiornato,ed essere preparati per un’intera giornata di attività, comprese presentazioni personali, giochi di ruolo situazionali, esercizi di squadra e un colloquio individuale. Le selezioni a Bari si svolgeranno giovedì 26 agosto nell’Hotel Palace in via F.Lombardi 13. Questo il link per iscriversi https://wizzair.com/it-it/info-servizi/carriera/assistente-di-volo/

