Dopo quasi 18 mesi i tifosi biancorossi tornano allo stadio San Nicola ma solo con il green pass e mascherina.

Il match della “rinascita” è Bari-Fidelis Andria – turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro.

All’esterno non si sono verificate code o lungaggini al prefiltraggio, anche per la scarsa affluenza per un sabato sera estivo.

All’ingresso è obbligatorio esibire il proprio green pass e il documento d’identità, oltre a pass e biglietto.

Finalmente le gradinate tornano a colorarsi ma senza il sostegno dei Seguaci, il gruppo ultras della curva Nord che ha scelto di non aderire al certificato verde di vaccinazione.

