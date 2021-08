Oggi 21 agosto si sono registrati in Puglia 364 nuovi casi su 16.853 test giornalieri: 79 in provincia di Bari, 118 nella Bat, 16 nella provincia di Brindisi, 49 nella provincia di Foggia, 82 nella provincia di Lecce, 19 nella provincia di Taranto. (E’ stato eliminato un caso proveniente da provincia in definizione).

Ancora un decesso. Sono 4.505 le persone attualmente positive, 163 i ricoverati (ieri 20 agosto erano 156), 24 in terapia intensiva. In totale dall’inizio dell’emergenza in Puglia si sono registrati 261.236 casi totali, 250.040 sono state le persone guarite, 6.691 i morti.

