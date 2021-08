Sono state danneggiate durante la notte le balle di fieno ricoperte da centrini installate alcuni mesi fa a Locorotondo e divenute il vero e proprio simbolo della stagione turistica pugliese per questa estate 2021. L’opera, dal titolo “Firmamento”, realizzata dal designer Bernardo Palazzo è stata oggetto di vandalismo da parte di ignoti, che ne hanno bucato e strappato i centrini e rovinato le balle di fieno.

“C’è solo disgusto”, è il commento dell’assessore all’urbanistica di Locorotondo, Rossella Piccoli, che per prima ha denunciato i fatti tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “È gente che non ha cultura – è lo sfogo dell’assessore, che assicura – Ho telefonato a Bernardo Palazzo per cercare di ripristinare l’area, è un vero peccato”.

Intanto, dal canto suo, l’artista e presidente dell’associazione Luzzard, promotrice dell’installazione, esprime tutto il suo rammarico per un atto che denota profonda mancanza di rispetto nei confronti del paesaggio e di tutta la comunità: “Non è la prima volta che siamo costretti ad intervenire – spiega – ma stavolta sembra davvero passata un’orda di barbari.

(Foto: Facebook Rossella Piccoli)

