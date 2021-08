Nonostante le difficoltà del momento, Regione Puglia e Apulia Film Commission proseguono dunque il loro percorso di sostegno al tessuto produttivo dell’audiovisivo, attraverso l’investimento delle risorse disponibili, per favorire una constante ripresa economica, sociale e lavorativa dell’intera filiera. Un settore che, in questi ultimi anni, ha saputo imporsi all’attenzione nazionale e internazionale, evidenziando le straordinarie bellezze della Puglia e le sue professionalità. A conferma di questo, proprio in queste ultime settimane il film “France” del regista francese Bruno Dumont, produzione internazionale che ha girato anche Puglia (Taranto, Fasano e Spinazzola), è stato tra i lungometraggi in concorso alla 74^ edizione del Festival di Cannes.

Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission, aggiunge: “Grazie a un grande lavoro congiunto con Regione Puglia sono stati stanziati altri 4 milioni di euro per l’Apulia Film Fund, il principale fondo di Apulia Film Commission per il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive. In meno di un anno sono 14 milioni di euro gli aiuti di stato che sono stati allocati per sostenere la produzione, questo è un dato unico nel panorama nazionale ed europeo da parte di un sistema regionale come il nostro. Ma non ci fermiamo qui, il percorso di innovazione ci vede ancora più attivi come Film Commission nella progettazione di strumenti finanziari e non. Presto, infatti, dialogheremo con il mondo produttivo per raggiungere nuovi risultati in un contesto contemporaneo in continua evoluzione”.

(Foto: Facebook Simonetta Dellomonaco)