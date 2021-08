“Oggi un lavoro di squadra per la tradizione. Grandi soddisfazioni e giornata indimenticabile”. È la didascalia di un post Instagram con cui l’attore Raoul Bova ha condiviso le immagini della sua vacanza in Puglia in cui, con la famiglia, si è dedicato alla tradizionale raccolta dei pomodori, che gli utenti hanno immaginato servisse per la salsa. Un post in cui, a farla da protagonista, è il rosso di una distesa di pomodori pugliesi, di cui però non è sfuggita la tipologia a moltissimi commentatori che, in tono ironico, hanno sollevato la polemica nei confronti dell’attore.

“La salsa con i pomodori da insalata?”, scrive qualcuno alimentando il dibattito e l’ironia del web nei confronti della famiglia che però non replica alle provocazioni. La precisazione giunge però, tramite Facebook, dal sito Inchiostro di Puglia, che sottolinea: “La tradizione della famiglia Bova è quella della raccolta dei pomodori, non della produzione della salsa”.

