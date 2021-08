Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai proprietari delle armi e, soprattutto, per verificare se siano state utilizzate nei due omicidi che, nell’arco di un mese, hanno sconvolto il Foggiano: si tratta dell’agguato in cui ha perso la vita Matteo Anastasio lo scorso 12 luglio e quello in cui è morto Luigi Ermanno, solo un mese dopo.