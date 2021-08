“Dispiace tantissimo per l’ambiente e per tutti noi”. Commenta così la prima sconfitta del Bari, il mister Michele Mignani. Oggi la squadra ha perso contro la Fidelis Andria per un rigore segnato da Bubas, nel 1° turno eliminatorio di Coppa Italia Lega Pro. Galletti eliminati quindi dalla Coppa Italia di Serie C.

Per il suo esordio sulla panchina biancorossa, il tecnico ligure ha optato per il modulo che ha accompagnato il precampionato dei ‘galletti’, il 4-3-1-2 con coppia centrale composta da capitan Di Cesare e Sabbione, Belli a destra e Mazzotta a sinistra; in mediana Bianco davanti alla difesa, Maita e D’Errico mezz’ali con Scavone libero di spaziare sulla trequarti dietro alle punte Antenucci e Simeri.

