Bufera su quanto accaduto ieri, 21 agosto, in una discoteca di Castellaneta Marina: sui social sono stati diffusi video di assembramenti di centinaia di giovani, senza mascherine. La serata era stata promossa come musica da ascoltare con prenotazione ai tavoli, ma dai video si notano tutti i ragazzi in piedi e senza rispetto del distanziamento. Immagini che hanno scatenato proteste anche da parte dei gestori di altri locali, chiusi da mesi ormai per emergenza covid.

