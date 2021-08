Colto da malore, muore l’ex primario di Ortopedia di Bari, Vittorio Patella, mentre era in spiaggia. Addio al professore e architetto che ha lottato sempre per Bari, Arturo Cucciolla. Polemiche sulle vacanze del ministro Luigi Di Maio nel Salento durante la crisi in Afghanistan. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 15 agosto. Il sindaco di Bari Antonio Decaro e l’augurio per Ferragosto e per il dopo estate

Lunedì 16 agosto. Polemica per le vacanze in Salento del ministro Di Maio durante la crisi in Afghanistan

Martedì 17 agosto. L’estate a Rosa Marina tra incidenti, furti e assembramenti

Mercoledì 18 agosto. Colto da malore, muore ex primario Patella

Giovedì 19 agosto. Addio ad Arturo Cucciolla, prof e architetto che ha rivoluzionato Bari

Venerdì 20 agosto. Nuova ordinanza del presidente Emiliano per risolvere l’emergenza dei pronto soccorso in Puglia

Sabato 21 agosto. Aumentano le meduse nei mari di Puglia. Ecco cosa sta accadendo

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.