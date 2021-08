Vacanze in Puglia per Madonna che ieri ha voluto spostarsi a bordo di un treno storico delle FS. Il tutto documentato in un video su Instagram. La star internazionale è in Puglia da diversi giorni: ha festeggiato anche il suo compleanno tra canti popolari e Bella ciao. Ieri il suo video dal treno: “Ciao Italia, ciao Puglia”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.