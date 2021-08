Tragico incidente questa mattina sulla Statale 89 tra Manfredonia e Foggia al km 172,600. Un suv Alfa Romeo si è schiantato, per cause in corso di accertamento, su un muretto che divide la strada da un’area di servizio, l’ex Monteshell. A bordo c’erano tre giovani. Per un ragazzo di 18 anni non c’è stato nulla da fare. Gli altri due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

