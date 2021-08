Emergenza motorini al San Paolo che scorrazzano ad alta velocità, mettendo in pericolo i pedoni. La denuncia arriva da un lettore. “Scorrazzano persino sui marciapiedi e sulle piste ciclabili – ci racconta uno dei residenti – la situazione sta diventando insostenibile. Abbiamo davvero timore che possa capitare una tragedia”.

“Ci vorrebbe una pattuglia che giri la sera – continua la denuncia – Ieri per l’ennesima volta siamo stati sfiorati da moto, c’erano anche bambini. Qui il San Paolo è terra di nessuno. Le famiglie che si fermano sulle panchine per passare un po’ le sere d’estate sono ostaggio di ragazzi su motorini che sfrecciano, incuranti del pericolo. Per non parlare dei monopattini”. (foto web publicdomainpictures)

