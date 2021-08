Corso Vittorio Emanuele e una parte di corso Cavour (l’ultimo isolato verso il corso) ogni sera diventano un tappeto di rifiuti. Uno spettacolo indecente causato da incivili che pensano bene di gettare tutto a terra, senza alcun rispetto delle regole. L’Amiu trova davvero di tutto ogni mattina, quando le due strade vengono restituite al decoro, anche se la pavimentazione resta lurida, con macchie quasi impossibili da rimuovere con un normale lavaggio. La foto è stata pubblicata sui social. “Perché non vengono sanzionati gli sporcaccioni? – denuncia un cittadino – un consiglio al sindaco Decaro, più agenti in borghese nel reprimere questo malcostume e meno agenti in moto”.

