“Una settimana di cartelli con avviso di pulizia straordinaria in viale della Repubblica, arrivi alle 5,57 e vedi niente cartelli ma neanche la pulizia e non ditemi che è stata fatta perché le immagini sono eloquenti, per non parlare dei tombini intasati”. A pubblicare il video sui social è un residente che questa mattina ha voluto fare vedere in che condizioni versava la strada appena pulita dall’Amiu, almeno così era stato indicato dai cartelli di divieto di sosta. Nel video si nota della sporcizia a terra, senza considerare i tombini completamente intasati (problema che però non poteva essere risolto con il lavaggio della strada).

