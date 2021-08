Nascondeva nella sua abitazione una pistola a tamburo, perfettamente funzionante, di cui non aveva denunciato il possesso e per questo è finito nei guai un uomo di 42 anni. E’ avvenuto il 20 Agosto nel tardo pomeriggio, in seguito a perquisizione domiciliare, maturato a seguito di attività info-investigativa condotta quotidianamente dai carabinieri di Bisceglie i quali hanno sottoposto l’arrestato a perquisizione personale e domiciliare.

La pistola, un revolver modello “Bodeo”, anno di costruzione 1917, cal. 10,35 con matricola, era occultata all’interno di un lavatoio posto sul retro della villetta, ben oleata, in ottimo stato di conservazione e dalle parti meccaniche perfettamente funzionanti. La pistola, avvolta in un panno, era stata poi inserita in una busta in tela, e il tutto celato all’interno del lavatoio. L’uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria della Procura di Trani.

