E’ stato trasportato al Policlinico di Bari il bimbo di 2 anni coinvolto in un incidente stradale ieri sulla statale 379 che da Brindisi porta a Lecce. Lo schianto si è verificato proprio all’altezza di Brindisi, in direzione sud, nelle vicinanze dello svincolo per l’aeroporto del Salento. A bordo dell’auto c’erano padre, madre e due bambini. Ad avere la peggio, nello schianto avvenuto alle 7.30 circa, è stato il piccolo di due anni, in un primo momento ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino a Brindisi, con un trauma cranico, poi trasferito al Policlinico di Bari.

Lievi le ferite riportate dal resto della famiglia. La mamma al momento si trova in Rianimazione, ma sarà presto dimessa da quel reparto. Secondo una prima ricostruzione il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail, le cause sono ancora in corso di accertamento. Il parabrezza si è divelto andando in frantumi, accartocciando la fiancata destra dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi e gli operatori del 118 che hanno trasportato immediatamente in ospedale i feriti. La polizia stradale ha invece effettuato i rilievi lungo il tratto, chiuso per circa due ore.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.