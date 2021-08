E’ morta Manuela Mancini, 53 anni, turista lombarda rimasta gravemente ferita lo scorso 19 agosto nell’esplosione di una bombola di gas in un’abitazione adibita a bed and breakfast in Salento, sulla strada che collega Borgagne (frazione di Melendugno) con la marina di Torre Sant’Andrea. La donna era residente a Monza.

La donna aveva riportato ustioni di secondo grado su tutto il corpo. Trasportata in un primo momento all’ospedale Vito Fazzi di Lecce era stata poi trasferita in codice rosso al Centro Grandi Ustionati del Perrino di Brindisi. Sull’accaduto la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta.

