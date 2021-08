I poliziotti del locale Commissariato di Monopoli, proprio al quartiere “Ina Casa”, hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi, già confezionate in “cipolline” e nascoste in un cespuglio. A seguito di attività d’indagine gli investigatori della Polizia di Stato si sono messi sulle tracce di un gruppo di persone coinvolto nell’attività di spaccio.

Nell’ambito dei controlli, inoltre, quattro ragazzi sono stati fermati e sottoposti a perquisizione; uno di loro è stato trovato in possesso di un tirapugni in acciaio e di un manganello telescopico estensibile. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

